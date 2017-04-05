СМИ: на новом китайском авианосце смогут базироваться до 36 истребителей

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Максимальное количество истребителей "Цзянь-15" (J-15), которые смогут базироваться на строящемся Китаем новом авианосце, может достичь 36 единиц, пишет в среду портал Sina.

На вооружении китайских ВМС сейчас находится авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". Максимальная авиационная группа "Ляонина" может состоять из 24 истребителей "Цзянь-15".

"В настоящий момент готовящийся к спуску на воду авианосец оптимизирован в плане нагрузки по сравнению с авианосцем "Ляонин", максимальное количество истребителей "Цзянь-15" на палубе во время выполнения задач может достигать от 28 до 36 единиц", — говорится в сообщении.

Ранее китайские СМИ сообщили, что второй авианосец КНР может быть спущен на воду в конце апреля 2017 года. По мнению экспертов, вероятной датой называлось 23 апреля — день годовщины основания ВМС НОАК.

Позднее официальный представитель оборонного ведомства КНР У Цянь сообщил, что второй китайский авианосец, строительство которого страна ведет самостоятельно, находится на стадии достроечных работ. При этом он не подтвердил даты спуска авианосца на воду, о которых сообщали СМИ.

На вооружении китайских ВМС сейчас находится авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". В конце декабря 2015 года министерство обороны Китая объявило о работах по строительству нового авианосца для военно-морских сил страны, который Китай впервые строит самостоятельно. Он относится к типу Type 001A.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.