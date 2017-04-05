Более 100 инструкторов ВМФ США отказались летать из-за проблем с самолетами

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 100 пилотов-инструкторов ВМФ США отказались осуществлять учебные полеты в знак протеста против отказа руководства решить проблему с системой подачи кислорода на тренировочных самолетах, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, бойкот был объявлен в конце прошлой недели, в результате чего сотни тренировочных полетов были отменены. Как сообщили несколько инструкторов, количество инцидентов с кислородным отравлением на 30-летних самолетах T-45 Goshawk "сильно возросло".

Сообщается, что из-за проблем с подачей кислорода у человека может быть вызвана гистотоксическая гипоксия – один из типов кислородной недостаточности, которая вызывает дезориентацию. Глава военно-морской авиации вице-адмирал Майк Шумейкер заявил, что проблема, связанная с учебными самолетами, является "приоритетом номер один".

"Это может произойти без предупреждения. Система не улавливает загрязняющие вещества", — заявил один из пилотов. "Пилоты не чувствуют себя в безопасности, летая на этих самолетах", — заявил один из инструкторов Fox News.

Как сообщает телеканал, одним из сотен студентов-пилотов, которых затронул этот протест, является сын вице-президента США Майка Пенса, который проходит летную подготовку.