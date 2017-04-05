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В мире

Все кандидаты в президенты Франции собрались на теледебатах

Сюжет:
Выборы президента Франции (404)
04:5305.04.2017
(обновлено: 04:57 05.04.2017)
026830
Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Kovarik

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Впервые в истории французских выборов на теледебаты, предшествующие голосованию, собрались одновременно все кандидаты на пост президента страны.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Опрос показал самого убедительного кандидата в президенты Франции

Участие в дебатах, проводимых телеканалами BFMTV и CNews, а также радиостанцией RMC в ночь на среду, приняли 11 человек: экс-премьер страны Франсуа Фийон, бывший министр образования страны Бенуа Амон, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

Атмосфера

Распределение кандидатов по местам проходило при помощи жребия. Так же определялась и очередность выступающих на открытии дебатов и на подведении итогов. На ответы каждому из кандидатов в общей сложности полагалось по 17 минут, хотя соблюсти эти границы полностью не удалось: в итоге оказалось, что Ле Пен проговорила больше 19 минут, тогда как Шеминад — всего 15.

Бенуа Амон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Амон в ходе дебатов принес соболезнования России после теракта в Петербурге

Прошлые дебаты породили полемику о том, можно ли разрешать кандидатам в президенты пользоваться сотовыми телефонами — после того, как стало известно, что Фийон получал сообщения от своей команды буквально в прямом эфире. В этот раз организаторы дебатов запретили проносить мобильные устройства с собой.

Зато можно было провести "группу поддержки" — для спутников кандидатов в студии были выделены специальные места. Кто-то приводил своих заместителей и помощников, а поддержать Ле Пен пришла еще и ее старшая сестра Мари-Каролин.

Темы для дебатов

В этот раз дебаты главным образом были ориентированы на обсуждение внутренней политики страны, места Франции в ЕС и социальных вопросов. Кандидатам предстояло ответить на три ключевых вопроса: "Как создать рабочие места?", "Как защитить французов?" и "Как реализовать вашу социальную модель?".

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Опрос: явка в первом туре президентских выборов во Франции составит 66%

Дискуссия завязалась буквально с первых минут и была достаточно оживленной — порой за шумом от выступлений нескольких кандидатов одновременно было невозможно разобрать их посылы. Из-за жестких временных рамок политики говорили быстро и живо, чтобы успеть донести до избирателей как можно больше информации. Несколько раз ведущим дебатов пришлось серьезно вмешаться, чтобы положить конец перепалке между кандидатами.

Вопросы безопасности

Разговоры о внешней политике были почти полностью посвящены роли Франции в Европе, тогда как вопросы международной повестки дня почти не поднимались.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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Франция недостаточно борется с терроризмом, считает Ле Пен

Впрочем, Бенуа Амон выразил соболезнования России и Сирии — после теракта в Санкт-Петербурге и химической атаки в Идлибе. Вместе с тем, этот кандидат заявил, что "намерен бороться с Россией Владимира Путина и США Дональда Трампа".

Не все его конкуренты придерживались такого же отношения к зарубежным партнерам. Например, Франсуа Фийон сказал, что "с РФ, КНР и США надо говорить открыто", а также призвал к созданию альянса вместе с Россией для борьбы с радикальным исламизмом.

В свою очередь, Эммануэль Макрон заявил, что в борьбе с терроризмом необходимо "искоренить угрозу у ее основания". Его методами борьбы является усиление спецслужб и продолжение военных операций в Сирии, Ираке и Мали.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Макрон назвал возможную победу Ле Пен на выборах во Франции "худшим риском"

Развивая тему о борьбе с терроризмом, Ле Пен заявила, что Франция стала "университетом джихадистов". Она призвала восстановить границы страны с тем, чтобы ограничить поток мигрантов, под видом которых порой прибывают террористы, а также увеличить число полицейских и жандармов на 15 тысяч человек.

Путу и Аселино, обсуждая вопросы безопасности, сошлись во мнении, что "Франция должна прекратить устраивать войну и продавать оружие диктатурам", под которыми подразумевались, в частности, Катар и Саудовская Аравия.

Экономика

Темой для серьезных споров стал вопрос будущего экономики Франции.

Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1. Архивное фото
© AFP 2017/ Eliot Blondet
Украшения, часы и одежда: чем торгуют кандидаты в президенты Франции

Ле Пен, давно выступающая за выход Франции из ЕС, снова стала говорить об экономическом протекционизме. Возражать ей принялся Макрон, заявивший о том, что предложения соперницы приведут к снижению покупательной способности и экономической войне. Он даже позволил себе грубый выпад, обвинив Ле Пен в том, что она "повторяет ложь, которую раньше произносил ее отец".

Не поддержал лидера Нацфронта и Амон. "Что случится при выходе из ЕС? Завтра не будет Европы, а конкуренция станет безудержной", — заявил он.

Образцовый президент

Еще одним поводом для спора стал вопрос об "образцовом президенте". По мнению Ласаля, "уже сорок лет в стране не выбирали образцового президента".

Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Фийон не намерен голосовать за Ле Пен, если проиграет первый тур выборов

В свою очередь, Путу прошелся по двум конкурентам — Фийону и Ле Пен — оказавшимся замешанными в скандалах о фиктивном трудоустройстве. "Фийон — чем больше копаем, тем больше видим коррупцию. И в дополнение — вот эти люди говорят нам, что нужно держаться в строгости, а сами таскают из кассы. Что касается Ле Пен, то она таскает из кассы Европы", — не стесняясь в выражениях заявил кандидат в президенты.

Макрон, которого нередко в последнее время упрекали в переходе с государственной службы в частный сектор, в очередной раз заверил всех в своей честности и независимости. "Я оставил все свои задачи для того, чтобы предстать перед вами. Я всегда был чист и сохранял свою независимость", — подчеркнул он.

Экс-премьер Франции особо распространяться о таком аспекте своей жизни не стал, отметив, что находится под презумпцией невиновности. "Никто меня не запугает, выбирать будут французы", — сказал Фийон. Он добавил, что "образцовый президент, по его мнению, этот тот, кто уважает своего премьер-министра, выполняет взятые перед французами обязательства и не рассказывает журналистам военные тайны".

Итог

По окончании дебатов компания Elabe обнародовала результаты традиционного опроса о том, кто из кандидатов был самым убедительным в ходе дискуссии.

Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Фийон уверен в невиновности жены и не собирается подавать в отставку

Первое место в этом рейтинге получил Меланшон. В его поддержку выступили 25% телезрителей. С небольшим отрывом в 4% пришел Макрон. Завершил тройку лидеров Фийон, в поддержку которого выступили 15% респондентов. Ле Пен набрала 11% голосов, а Амон — 9%.

Из тех кандидатов, которые почти незаметны в президентской гонке, лишь Дюпон-Эньян смог перебраться за отметку в 5%, заручившись поддержкой 6% избирателей. Аутсайдером стал Шеминад — за него не проголосовал никто.

Опрос проводился при участии 1024 телезрителей в возрасте от 18 лет и старше, которые следили за ходом дебатов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Рейтинги кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинги кандидатов в президенты Франции
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