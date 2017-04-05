Все кандидаты в президенты Франции собрались на теледебатах

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Впервые в истории французских выборов на теледебаты, предшествующие голосованию, собрались одновременно все кандидаты на пост президента страны.

Участие в дебатах, проводимых телеканалами BFMTV и CNews, а также радиостанцией RMC в ночь на среду, приняли 11 человек: экс-премьер страны Франсуа Фийон, бывший министр образования страны Бенуа Амон, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

Атмосфера

Распределение кандидатов по местам проходило при помощи жребия. Так же определялась и очередность выступающих на открытии дебатов и на подведении итогов. На ответы каждому из кандидатов в общей сложности полагалось по 17 минут, хотя соблюсти эти границы полностью не удалось: в итоге оказалось, что Ле Пен проговорила больше 19 минут, тогда как Шеминад — всего 15.

Прошлые дебаты породили полемику о том, можно ли разрешать кандидатам в президенты пользоваться сотовыми телефонами — после того, как стало известно, что Фийон получал сообщения от своей команды буквально в прямом эфире. В этот раз организаторы дебатов запретили проносить мобильные устройства с собой.

Зато можно было провести "группу поддержки" — для спутников кандидатов в студии были выделены специальные места. Кто-то приводил своих заместителей и помощников, а поддержать Ле Пен пришла еще и ее старшая сестра Мари-Каролин.

Темы для дебатов

В этот раз дебаты главным образом были ориентированы на обсуждение внутренней политики страны, места Франции в ЕС и социальных вопросов. Кандидатам предстояло ответить на три ключевых вопроса: "Как создать рабочие места?", "Как защитить французов?" и "Как реализовать вашу социальную модель?".

Дискуссия завязалась буквально с первых минут и была достаточно оживленной — порой за шумом от выступлений нескольких кандидатов одновременно было невозможно разобрать их посылы. Из-за жестких временных рамок политики говорили быстро и живо, чтобы успеть донести до избирателей как можно больше информации. Несколько раз ведущим дебатов пришлось серьезно вмешаться, чтобы положить конец перепалке между кандидатами.

Вопросы безопасности

Разговоры о внешней политике были почти полностью посвящены роли Франции в Европе, тогда как вопросы международной повестки дня почти не поднимались.

Впрочем, Бенуа Амон выразил соболезнования России и Сирии — после теракта в Санкт-Петербурге и химической атаки в Идлибе. Вместе с тем, этот кандидат заявил, что "намерен бороться с Россией Владимира Путина и США Дональда Трампа".

Не все его конкуренты придерживались такого же отношения к зарубежным партнерам. Например, Франсуа Фийон сказал, что "с РФ, КНР и США надо говорить открыто", а также призвал к созданию альянса вместе с Россией для борьбы с радикальным исламизмом.

В свою очередь, Эммануэль Макрон заявил, что в борьбе с терроризмом необходимо "искоренить угрозу у ее основания". Его методами борьбы является усиление спецслужб и продолжение военных операций в Сирии, Ираке и Мали.

Развивая тему о борьбе с терроризмом, Ле Пен заявила, что Франция стала "университетом джихадистов". Она призвала восстановить границы страны с тем, чтобы ограничить поток мигрантов, под видом которых порой прибывают террористы, а также увеличить число полицейских и жандармов на 15 тысяч человек.

Путу и Аселино, обсуждая вопросы безопасности, сошлись во мнении, что "Франция должна прекратить устраивать войну и продавать оружие диктатурам", под которыми подразумевались, в частности, Катар и Саудовская Аравия.

Экономика

Темой для серьезных споров стал вопрос будущего экономики Франции.

Ле Пен, давно выступающая за выход Франции из ЕС, снова стала говорить об экономическом протекционизме. Возражать ей принялся Макрон, заявивший о том, что предложения соперницы приведут к снижению покупательной способности и экономической войне. Он даже позволил себе грубый выпад, обвинив Ле Пен в том, что она "повторяет ложь, которую раньше произносил ее отец".

Не поддержал лидера Нацфронта и Амон. "Что случится при выходе из ЕС? Завтра не будет Европы, а конкуренция станет безудержной", — заявил он.

Образцовый президент

Еще одним поводом для спора стал вопрос об "образцовом президенте". По мнению Ласаля, "уже сорок лет в стране не выбирали образцового президента".

В свою очередь, Путу прошелся по двум конкурентам — Фийону и Ле Пен — оказавшимся замешанными в скандалах о фиктивном трудоустройстве. "Фийон — чем больше копаем, тем больше видим коррупцию. И в дополнение — вот эти люди говорят нам, что нужно держаться в строгости, а сами таскают из кассы. Что касается Ле Пен, то она таскает из кассы Европы", — не стесняясь в выражениях заявил кандидат в президенты.

Макрон, которого нередко в последнее время упрекали в переходе с государственной службы в частный сектор, в очередной раз заверил всех в своей честности и независимости. "Я оставил все свои задачи для того, чтобы предстать перед вами. Я всегда был чист и сохранял свою независимость", — подчеркнул он.

Экс-премьер Франции особо распространяться о таком аспекте своей жизни не стал, отметив, что находится под презумпцией невиновности. "Никто меня не запугает, выбирать будут французы", — сказал Фийон. Он добавил, что "образцовый президент, по его мнению, этот тот, кто уважает своего премьер-министра, выполняет взятые перед французами обязательства и не рассказывает журналистам военные тайны".

Итог

По окончании дебатов компания Elabe обнародовала результаты традиционного опроса о том, кто из кандидатов был самым убедительным в ходе дискуссии.

Первое место в этом рейтинге получил Меланшон. В его поддержку выступили 25% телезрителей. С небольшим отрывом в 4% пришел Макрон. Завершил тройку лидеров Фийон, в поддержку которого выступили 15% респондентов. Ле Пен набрала 11% голосов, а Амон — 9%.

Из тех кандидатов, которые почти незаметны в президентской гонке, лишь Дюпон-Эньян смог перебраться за отметку в 5%, заручившись поддержкой 6% избирателей. Аутсайдером стал Шеминад — за него не проголосовал никто.

Опрос проводился при участии 1024 телезрителей в возрасте от 18 лет и старше, которые следили за ходом дебатов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.