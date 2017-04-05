Экс-советник Обамы Райс отрицает причастность к утечкам в спецслужбах

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс отрицает причастность к утечкам в спецслужбах, а также к раскрытию имен американцев в окружении президента Дональда Трампа, за которыми могли следить американские спецслужбы.

"Я не давала никаких утечек никому, никогда не делала такого и никогда не стала бы делать", — говорится в заявлении Райс, которое цитирует газета Washington Post.

Ранее несколько членов конгресса от Республиканской партии предложили вызвать Райс для дачи показаний в конгресс.

Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источники, что Райс еще в бытность советником президента лично распорядилась предать огласке внутри разведсообщества имена сотрудников переходного штаба Дональда Трампа.

Трамп сделал в марте сенсационное заявление, что администрация Обамы прослушивала его телефоны. Директор ФБР Джеймс Коми, через которого должна была вестись подобная прослушка, заявил, что ему ничего о ней не известно.

Однако позже глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес объявил, что сотрудники Трампа действительно попали на пленки ФБР, хотя и в связи с другим расследованием, не относящимся непосредственно к Трампу. По его словам, прослушка американских граждан была "законной" и "ненамеренной".

При этом имена сотрудников Трампа, чьи переговоры прослушивались, широко разошлись в разведывательном сообществе США, что привело к ряду утечек в СМИ.

Нунес и некоторые другие законодатели были обеспокоены тем, что имена сотрудников разошлись так широко. Если американские граждане попадают в материалы слежки спецслужб, их по закону полагается скрывать от обнародования, в том числе и в секретных отчетах спецслужб. Есть различные лазейки, которые позволяют обойти это правило и все же сообщить имена американских граждан. Кроме того, закон США защищает американских граждан от несанкционированного прослушивания. На иностранцев эта защита не распространяется.