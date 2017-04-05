Более полумиллиона американцев требуют от жены Трампа переехать в Вашингтон

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Уже более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую супругу президента США Меланью Трамп переехать в Вашингтон, так как расходы на обеспечение ее пребывания в нью-йоркском небоскребе Trump Tower очень дорого обходятся налогоплательщикам.

Петиция под названием "Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или оплачивать расходы самостоятельно" была опубликована на сайте Change.org. К настоящему моменту ее подписали порядка 515 тысяч человек.

"Американский налогоплательщик платит неоправданно огромные деньги для защиты первой леди в Trump Tower, расположенном в Нью-Йорке. Что касается сокращения национального долга, эти расходы не приносят положительных результатов для государства и должны быть отрезаны от финансирования", — говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что супруга президента США решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом. Это связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке.

По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.