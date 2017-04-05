Власти Мексики выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство Мексики заявило о своей обеспокоенности в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга и выразило соболезнования родным и близким погибших.

"Правительство Мексики, посредством МИД, выражают глубокую озабоченность в связи с атакой, совершенной вчера в метрополитене Санкт-Петербурга в РФ, в результате которой погибли 14 человек и десятки пострадали. Правительство Мексики выражает свою солидарность правительству и народу России, и выражает свои соболезнования родным и близким погибших", — говорится в заявлении правительства.

В заявлении также говорится, что Мексика "вновь заявляет о своем решительном осуждении всех актов насилия в отношении гражданских лиц".

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.