Ракета КНДР была зафиксирована системами раннего предупреждения Южной Кореи

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Ракетный пуск КНДР был зафиксирован кораблями с системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis) и радарами с воздуха, передало агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Ракета Северной Кореи была замечена корабельной системой "Иджис" и воздушным радаром раннего предупреждения", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов.

Как сообщалось ранее, новое испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря и пролетела около 60 километров.

По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Рёнхап.

Японское агентство Киодо передало ранее, что в Токио не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ.

Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки.

Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.