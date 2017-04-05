Lockheed Martin пообещала снизить цену на самолеты F-35 для флота США

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Lockheed Martin пообещала снизить цену на самолеты F-35 для военно-морского флота США, сообщило издание Hill со ссылкой на вице-президента компании Джека Крайслера.

По словам Крайслера, предполагается до 2020 года снизить цену модификации F-35C, наиболее дорогостоящей из трех существующих, до 100 миллионов долларов за изделие вместо нынешних 121,8 миллиона. F-35C планируется размещать на авианосцах.

Ранее компания Lockheed Martin сообщила о том, что предоставит Пентагону скидку на различные модификации F-35 в общем размере 728 миллионов долларов. Это заявление было сделано после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал цену самолетов завышенной, и пригрозил обратиться к конкурентам — корпорации Boeing, которая производит самолеты F-18 Super Hornet.