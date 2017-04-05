Огни на Эйфелевой башне погасли в память о жертвах теракта в Петербурге

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Подсветка одной из самых главных достопримечательностей Франции Эйфелевой башни погасли в ночь на среду в знак солидарности с семьями погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга.
LIVE: Eiffel Tower lights turned off in tribute to St. Petersburg blast victims https://t.co/X4vDLuzJ5H pic.twitter.com/bL3AL2jsLL— Ruptly (@Ruptly) 4 апреля 2017 г.
Как ранее заявила компания-оператор башни, подсветка должна была выключиться в полночь по парижскому времени (01.00 мск).
Ровно в полночь подсветка погасла. На фоне темного неба башня сделалась почти незаметной — лишь на каждом ярусе памятника горят технические огни.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.