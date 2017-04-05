Огни на Эйфелевой башне погасли в память о жертвах теракта в Петербурге

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Подсветка одной из самых главных достопримечательностей Франции Эйфелевой башни погасли в ночь на среду в знак солидарности с семьями погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга.

LIVE: Eiffel Tower lights turned off in tribute to St. Petersburg blast victims https://t.co/X4vDLuzJ5H pic.twitter.com/bL3AL2jsLL — Ruptly (@Ruptly) 4 апреля 2017 г.

Как ранее заявила компания-оператор башни, подсветка должна была выключиться в полночь по парижскому времени (01.00 мск).

Ровно в полночь подсветка погасла. На фоне темного неба башня сделалась почти незаметной — лишь на каждом ярусе памятника горят технические огни.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.