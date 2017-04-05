Япония созывает экстренное заседание СНБ в связи с ракетным запуском в КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием в КНДР, сообщило информационное агентство Киодо.

"Правительство утром 5 апреля решило созвать в официальной резиденции премьера совещание заинтересованных ведомств Совета национальной безопасности в связи с пуском в Северной Корее баллистической ракеты", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на правительственный источник.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. По данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса. Как сообщили военные Южной Кореи, баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.