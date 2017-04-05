Ленин Морено призвал Ассанжа не вмешиваться в политику Эквадора

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Избранный президент Эквадора Ленин Морено призвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа уважать условия предоставленного ему убежища в посольстве страны в Лондоне и не вмешиваться в политику страны, передает агентство Франс Пресс.

"Джулиан Ассанж должен уважать условия (убежища), в котором он находится, и не вмешиваться в политику Эквадора", — заявил Морено на пресс-конференции.

Данное заявление было сделано главой Эквадора в ответ на заявление Ассанжа, в котором он обратился к проигрывающему на президентских выборах кандидату от правых Гильермо Лассо с призывом покинуть страну в течение 30 дней.

Ранее Лассо заявлял, что в случае победы на президентских выборах даст Ассанжу 30 дней, чтобы покинуть посольство Эквадора в Лондоне.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти которой обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.