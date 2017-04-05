Запущенная КНДР ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Испытанная в среду в КНДР баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап.

"Сегодня утром в 06.42 Северная Корея произвела пуск одной баллистической ракеты в направлении Восточного (Японского) моря, дальность полета составила около 60 километров", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. По данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.