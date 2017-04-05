Япония осудила новое ракетное испытание в КНДР и заявила протест

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ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония осудила новое ракетное испытание в КНДР и заявила свой протест Пхеньяну, передает агентство Киодо.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН", — приводит агентство слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.

"Непрекращающиеся провокационные действия недопустимы, мы заявляем Северной Корее жесткий протест и решительно осуждаем ее", — отметил Суга.

Ранее сообщалось, что КНДР в среду осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.