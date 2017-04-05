Число арестов нелегалов на границе США с Мексикой продолжает сокращаться

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Число арестов нелегальных иммигрантов на границе США с Мексикой продолжает стремительно сокращаться, говорится в письменных показаниях конгрессу министра внутренней безопасности США Джона Келли, которые цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Менее 12,5 тысячи человек были задержаны на американской стороне границы в марте. В феврале было задержано 18,8 тысяч человек. В январе было задержано 31,5 тысячи человек, а в декабре прошлого года — это был последний месяц работы предыдущей администрации Барака Обамы — было задержано 43 тысячи человек.

Снижение числа арестов может означать, что иммигранты опасаются переходить границы нелегально.

В марте число задержаний было рекордно низким за 17 лет.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из основных тем своей предвыборной кампании. В частности, Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой.