Южная Корея сообщила о ракетном запуске в КНДР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных

"КНДР осуществила пуск снаряда в сторону Японского моря с участка в районе Синпхо, провинция Хамген-Намдо сегодня утром", — приводит агентство заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Пуск снаряда был осуществлен с земли в районе 06.40 по местному времени Сеула (00.40 мск).

Агентство отмечает, что точный тип снаряда пока не был подтвержден, однако представители Объединенного комитета начальников штабов заявили, что это не был артиллерийский снаряд.

В свою очередь агентство Киодо со ссылкой на источник в министерстве обороны Японии заявило, что Япония предполагает, что КНДР испытала очередную баллистическую ракету.