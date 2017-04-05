ООН призывает расследовать убийство человека в ходе протестов в Парагвае

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ООН призывает провести расследование убийства полицейскими молодого оппозиционера Родриго Кинтаны во время протестов в Парагвае на прошлой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Южной Америки в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Америго Инсалкатерра (Amerigo Incalcaterra).

"Мы ожидаем, что события будут расследованы и что тот, кто ответственен за акты насилия и за гибель гражданина Парагвая, будет наказан", — заявил Инсалкатерра во время встречи с главой МИД Парагвая Эладио Лоисагой в столице страны городе Асунсьон.

Он также отметил, что власти Парагвая "делали то, что были должны", после того, как полиция взяла штурмом штаб-квартиру оппозиционной партии и застрелила 25-летнего протестующего.

Ранее сообщалось, что президент Парагвая Орасио Картес отправил в отставку министра внутренних дел и начальника национальной полиции после массовых протестов, обернувшихся гибелью молодежного лидера местной Подлинной радикально-либеральной партии.

Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.

Среди как минимум 211 задержанных — не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет показания всего у 12 задержанных. СМИ сообщали, что еще как минимум 30 человек получили ранения.