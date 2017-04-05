США не откажутся от THAAD в Южной Корее, несмотря на недовольство Китая

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не откажутся от размещения THAAD в Южной Корее, несмотря на недовольство Китая, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 6-7 апреля в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

"Соединенные Штаты всегда будут защищать наших союзников и нашу страну от любой угрозы, особенно от северокорейского режима и ужасного оружия, которое они разрабатывают", — сказал представитель администрации.

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет под названием THAAD. По планам, система должна была быть развернута до конца 2017 года. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.

Китай выступил против подобного размещения. В свою очередь, замначальника ГОУ Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую баллистическим ракетам РФ и Китая.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.