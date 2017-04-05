Фийон призвал создать альянс с участием России против исламского терроризма

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не может разрешить вопрос с ситуацией в Сирии, однако может инициировать создание международного альянса с участием России, который будет бороться с радикальными исламистами, заявил в ходе дебатов кандидат в президенты Франции экс-премьер страны Франсуа Фийон.

"Франция не претендует на роль всемирного жандарма. Франция не решит вопрос с Сирией. Но нужно, чтобы Франция вдохновила на создание международного альянса, в том числе, с участием России", — сказал Фийон.

Прямая трансляция дебатов, проходящих за 19 дней до первого тура выборов президента, ведется телеканалом BFMTV и радиостанцией RMC.

Участие в дебатах принимают все 11 кандидатов в президенты Франции: экс-премьер страны Франсуа Фийон, бывший министр образования страны Бенуа Амон, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.