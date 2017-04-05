Амон в ходе дебатов принес соболезнования России после теракта в Петербурге

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны от правящей Соцпартии Бенуа Амон принес России соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

"Я выражаю свои соболезнования российскому народу. И народу Сирии, который пострадал в химических атаках. Это подтверждает, что терроризм может нанести удар в любом месте", — сказал Амон.

Говоря о необходимых для борьбы с терроризмом мерах, Амон заявил, что "самое главное — это сделать так, чтобы французы объединились". Также он сказал, что намерен довести бюджет на оборону до 2% ВВП к концу пятилетнего президентского срока.

Прямая трансляция дебатов, проходящих за 19 дней до первого тура выборов президента, ведется телеканалом BFMTV и радиостанцией RMC.

Участие в дебатах принимают все 11 кандидатов в президенты Франции: экс-премьер страны Франсуа Фийон, бывший министр образования страны Бенуа Амон, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.