Трамп заявил, что не хочет быть "президентом всего мира"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В ходе выступления на конференции североамериканских профсоюзов строителей Дональд Трамп заявил, что не желает примерять на себя роль "президента всего мира". Соответствующая видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

"Я отнюдь не президент всего мира и не хочу им быть. Я президент Соединенных Штатов", — подчеркнул Трамп в своей речи.

Он также предложил руководителям профсоюзов "вместе перестроить Америку" и охарактеризовал себя как "строителя в Белом доме".

В заключение Трамп назвал отозванное им соглашение о Транстихоокеанском партнерстве "самой крупной распродажей американской рабочей силы в истории" и пообещал покончить с "эрой экономической капитуляции".