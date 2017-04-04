Символы Белграда окрасились в цвета флага России в знак солидарности

БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Известное здание "Палата Албания" в самом центре Белграда и крупнейший в городе "Мост на Аде" вечером во вторник подсвечены в цвета российского триколора в знак солидарности с народом России после теракта в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее слова соболезнования и поддержки руководству и жителям России выразили президент Сербии Томислав Николич, премьер Александр Вучич, глава МИД Ивица Дачич и другие члены кабинета министров. Министр внутренних дел Небойша Стефанович и министр обороны Зоран Джорджевич вместе с послом Александром Чепуриным первыми в понедельник зажгли перед стенами российского диппредставительства свечи в память о погибших.

Власти республики также выразили готовность оказать всю возможную помощь и принять участие в борьбе с международным терроризмом. К зданию дипмиссии пришли и многие граждане Сербии, чтобы выразить солидарность с Россией.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.