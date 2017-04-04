Рейтер распространило первое послание ИГ* Трампу

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщило во вторник о заявлении представителя террористической группировки ИГ((запрещена в РФ), в котором президент США Дональд Трамп назван "идиотом" во главе "тонущей" страны.

В сообщении, в частности, указано, что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".

Агентство отмечает, что это первое заявление запрещенной группировки в отношении Трампа с того момента, как он пришел к власти.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят кампанию против ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии это делается без согласования с властями страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.