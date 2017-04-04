СМИ: прокуратура открыла расследование в отношении Ле Пен

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Прокуратура Парижа открыла расследование в отношении лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сотрудники которой подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.

Собеседник агентства сообщил, что расследование, открытое 22 марта, было поручено антикоррупционному подразделению полиции.

Европарламент месяц назад проголосовал за снятие парламентского иммунитета с Ле Пен.

Во Франции Ле Пен уже является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ (запрещена в России), которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной.