Опрос: Ле Пен и Макрон снова сравнялись в первом туре президентских выборов

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Позиции кандидатов в президенты Франции — экс-министра экономики Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в первом туре выборов снова сравнялись, свидетельствуют данные опроса компании Ifop и Fiducial, опубликованные во вторник.

За сутки Ле Пен потеряла 0,5 процентных пункта, а Макрон — 1 процентный пункт. Согласно данным опроса, за каждого из этих кандидатов намерены проголосовать 25% избирателей. На третьем месте идет экс-премьер страны Франсуа Фийон. В отличие от конкурентов, за сутки он набрал 0,5 процентных пункта — до 17,5%.

По данным опроса, явка в первом туре составит 66%, тогда как от голосования воздержатся 34% избирателей.

Во втором туре выборов победу прочат Макрону. Он обойдет Ле Пен с результатом 60,5% против 39,5 у лидера Нацфронта.

Опрос проводился в период с 31 марта по 4 апреля в сети Интернет. Участие в нем принимали 2254 француза в возрасте 18 лет и старше, внесенные в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура: первый состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.