КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Евросоюз перечислил Украине 600 миллионов евро, сообщил президент Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy 🇪🇺 🇺🇦 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2017 г.

​"Сегодня ЕС сделал второй платеж на 600 миллионов евро для Украины как часть макрофинансовой помощи по стабилизации и реформированию экономики", — написал Порошенко.

Еврокомиссия 16 марта одобрила выделение Украине второго транша финансовой помощи на 600 миллионов евро. Порошенко заявлял, что эти средства поступят сразу после предоставления очередного транша Международным валютным фондом.

Накануне МВФ одобрил четвертый транш помощи Киеву в размере миллиарда долларов. При этом для его получения Украина должна выполнить ряд условий, в том числе принять концепцию пенсионной реформы, утвердить новый орган вместо налоговой полиции, одобрить закон о рынке земель сельхозназначения, а также пересмотреть параметры предоставления субсидий по ЖКХ.