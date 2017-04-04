США не планируют участвовать в консультациях по Афганистану в Москве

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. США не изменили планов и не намерены принимать участие в многосторонних консультациях по Афганистану, которые пройдут в Москве 14 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

"США не планируют принимать участие в региональных переговорах по Афганистану 14 апреля, которые организует Россия", — заявила пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.

При этом она подчеркнула, что США "поддерживают региональные попытки содействия правительству Афганистана по мирному урегулированию".

Ранее МИД РФ сообщил, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник встретился с послом США Джоном Теффтом. Темой беседы стала "проблематика Афганистана, включая предстоящие 14 апреля консультации" по национальному примирению в Афганистане.