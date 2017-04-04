DW: Берлину должно быть стыдно за отказ от подсветки Бранденбургских ворот

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение берлинских властей не подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага в память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга является ошибочно как с моральной, так и с политической точки зрения, пишет Инго Маннтойфель, главред русской редакции Deutsche Welle.

Подобными символичными жестами Германия, по мнению журналиста, должна демонстрировать сострадание и солидарность жертвам исламских атак по всему миру, вне зависимости от политической ситуации. Теперь же, отказываясь выразить сочувствие россиянам, Берлин выглядит непоследовательным и, тем самым, умаляет значение трагедии.

Автор статьи выражает удивление по поводу решения берлинского сената и подчеркивает, что объяснение этого факта тем, что Санкт-Петербург не является городом-побратимом Берлина, неприемлемо. Кроме того, из этого правила уже делались исключения, отмечает Маннтойфель.

Запад утверждает, что какими бы ни были отношения с российской властью, он считает народ страны полноправной частью Европы. И если Берлин не хотел продемонстрировать россиянам свое лицемерие, он обязан был поддержать их, уверен журналист.

"То, что в понедельник Бранденбургские ворота не сияли цветами российского флага, было ошибкой. И это просто стыдно", — заключает автор статьи.