DW: Берлину должно быть стыдно за отказ от подсветки Бранденбургских ворот

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение берлинских властей не подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага в память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга является ошибочно как с моральной, так и с политической точки зрения, пишет Инго Маннтойфель, главред русской редакции Deutsche Welle.
Автор статьи выражает удивление по поводу решения берлинского сената и подчеркивает, что объяснение этого факта тем, что Санкт-Петербург не является городом-побратимом Берлина, неприемлемо. Кроме того, из этого правила уже делались исключения, отмечает Маннтойфель.
"То, что в понедельник Бранденбургские ворота не сияли цветами российского флага, было ошибкой. И это просто стыдно", — заключает автор статьи.