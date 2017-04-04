Страктом: США не успеют модернизировать стратегические силы к 2020 году

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. США не успеют провести модернизацию своих стратегических ядерных сил к 2020 году, как намерена это сделать Россия, сообщил глава Стратегического командования ВС США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен.

"Мы не модернизируем (силы) к 2020 году", — сказал Хайтен на слушаниях в сенате.

Таким образом командующий ответил на вопрос сенаторов о том, насколько будут модернизированы стратегические ядерные силы США к 2020 году, когда Россия собирается обновить свои силы на 70%.

Хайтен напомнил, что в настоящее время в США проводится программа модернизации "ядерной триады" — сил наземного, воздушного и морского базирования.

"Мы говорим о программе модернизации на 30 лет и о 15-летнней программе разработки и производства, а затем модификации и поддержки", — сказал генерал.

"Не важно насколько оно (ядерное оружие — ред.) старое, важно работает ли оно. Сегодня оно работает. Вопрос в том, будет ли оно работать через 10-15-20 лет. Вот в чем риск, поэтому модернизация должна быть приоритетом. Но силы готовы уже сегодня", — добавил командующий.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости модернизации ядерных сил страны, которые, по его мнению, значительно ослабли в последние годы.