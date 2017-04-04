МИД Франции отреагировал на задержание журналиста AFP в Ливии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции с обеспокоенностью следят за ситуацией с задержанием журналиста агентства Франс Пресс в ливийском Бенгази, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что сотрудник агентства Абдалла Доума (Abdallah Douma) был задержан за освещение мероприятия, на котором присутствовали одновременно и мужчины, и женщины.

Представитель французского МИД Ромен Надаль сообщил Ассошиэйтед Пресс, что в настоящее время Доума на свободе, но по-прежнему подвергается допросам со стороны полиции Бенгази.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его окончательного освобождения", — цитирует слова Надаля агентство.