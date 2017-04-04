США
4.044 апреля21:04МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Что заставляет главу Нацбанка Украины уйти с поста и уехать из страны

20:3804.04.2017
04820
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Максименко
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В администрации президента Украины, как утверждают источники РИА Новости, запускают механизм отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и усиленно ищут ей замену.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017/ Yuri Gripas
МВФ не комментирует коррупционное расследование в Нацбанке Украины

Старт этой отставке был дан в понедельник, 3 апреля, когда МВФ принял решение о выделении одного миллиарда долларов Украине. Сами эти деньги уже не спасут Украину от экономического краха и пойдут на погашение долгов самой Украины перед МВФ.

Глава Нацбанка тоже не скрывает своего желания не просто уйти с должности главного банкира страны, но и вообще выехать за границу, как она утверждает, на длительный отдых с семьей. Однако этот отдых похож все же на бегство. И вот почему.

Транш, которого очень ждали

Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Украинская оппозиция требует привлечь к ответственности главу Нацбанка
Транш МВФ, судьба которого окончательно решилась в понедельник, подписывали три человека — президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. 

При этом судьба Гонтаревой напрямую с этим траншем переплетена. Во-первых, потому что деятельность руководителя финансового регулятора вообще связана с кредитами МВФ, а, во-вторых, потому что именно к этим кредитам привязаны золотовалютные запасы Украины, за которые Гонтарева отвечает перед страной и президентом.

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Международный валютный фонд

Здесь ситуация следующая. Президент со слов Гонтаревой заявляет, что эти запасы составляют 15,5 миллирда долларов. А эксперты говорят, что их на самом деле два миллиарда. Остальные — не собственные средства Украины, а заемные, в основном того же МВФ. При этом предыдущая команда НБУ оставила Гонтаревой и ее команде шесть миллиардов. А куда же делись еще четыре миллиарда долларов?

Оказывается, они ушли на погашение долгов Украины, возникших вследствие ошибок и некомпетентности НБУ и его руководителя.

Как личный банкир Порошенко стал главным банкиром страны

Началось все 19 июня 2014 года, когда только что вступивший в должность президента Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде Валерию Гонтареву на должность главы Нацбанка.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, архивное фото
© РИА Новости. Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Политолог: Гонтарева могла бы избежать скандала, подав в отставку сейчас

Порошенко и инвестбанкира Гонтареву связывали давние деловые отношения. Через компанию Валерии Гонтаревой "Инвестиционный капитал Украины", а также под поручительство этой компании Порошенко привлекал финансы на развитие своих предприятий. Поэтому, став президентом, Порошенко сразу определился и с фигурой главы Нацбанка Украины.

А вот дальше начались чудеса. Гонтарева сразу решила провести сокращения 80% персонала НБУ. Возможно, штаты этого главного государственного финансового учреждения страны действительно были раздуты предыдущей администрацией. Но экспертов по финансовым рынкам смущало то, что под кадровый каток Гонтаревой попали опытные специалисты, которые пережили и Кучму, и Ющенко, и Януковича, поскольку это банковское учреждение до Гонтаревой всегда было далеким от политических страстей.

© РИА Новости. Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Новый глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бывший глава Национального банка Украины Степан Кубив и президент Украины Петр Порошенко

"В результате этих непродуманных и необъяснимых действий из Нацбанка Украины были уволены настоящие специалисты, знатоки своего дела, разбиравшиеся в макро- и микроэкономике", — утверждает бывший глава Нацбанка Украины и бывший премьер страны Сергей Арбузов.

В 2014 году Гонтарева отчиталась о сокращении 963 человек, а в июне 2016-го сообщила, что за время ее руководства Нацбанк сократил свой штат на шесть тысяч человек — то есть на 80%.

Очередь дошла и до банков

Избавившись от специалистов, Нацбанк взялся и за сокращение самой банковской сферы страны.

"За три года банковский сектор Украины сократился на 50%. Вместо поддержки и регулирования Нацбанк Украины подвергал банкротству мелкие и средние банки страны", — утверждает Арбузов.

Председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости. Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Власти Украины готовят стране отложенный шок

По его словам, это прежде всего ударило не столько по владельцам банков, сколько по вкладчикам, простым гражданам, которые на Украине являются главными инвесторами государства и промышленности.

Вкладчики вышли на улицы. В конце 2016 года несколько тысяч из них пару суток пикетировали здание Нацбанка. Ожидалось, что 50 тысяч выйдет в ноябре на улицы Киева с требованиями к НБУ вернуть утраченные вклады. И тогда в экстренном порядке Верховная рада приняла специальный закон о компенсации вкладов (но не сразу, а частями в течение определенного времени), а Порошенко буквально в течение часа после решения парламента этот закон подписал.

Вкладчиков успокоили.

© РИА Новости. Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста, требующие отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой у здания Национального банка Украины в Киеве

"Теперь вместо закрытых и разоренных Гонтаревой банков вкладчики должны получить свои сбережения из Фонда гарантирования вкладов — а это сотни миллиардов гривен, обязательства по которому перешли теперь к государству", — утверждает Арбузов.

"Это был просто банальный дерибан"

Еще одно дело, которому Валерия Гонтарева посвятила свою деятельность как глава Нацбанка Украины, — выдавить из сферы банковских услуг украинского олигарха и конкурента Порошенко Игоря Коломойского.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017/ Vasily Maximov
Украина к 2020 году должна выплатить $12,8 млрд по внешним обязательствам

Коломойскому и нескольким его партнерам принадлежал крупнейший на Украине Приват-банк, который составлял около четверти всей банковской системы страны. По основным показателям он превосходил остальные банки Украины.

"Коломойский и раньше постоянно шантажировал государство проблемами своего банка, — вспоминает Арбузов. — Приходил и к нам за кредитами для рефинансирования. Мы понимали, что самый большой (по суммам вкладов и количеству вкладчиков. — Прим. ред.) банк Украины надо поддерживать, и кредиты ему давали. Но и спрашивали, контролировали их использование", — рассказал Арбузов в интервью РИА Новости.

А вот при Гонтаревой все пошло иначе. Во-первых, Коломойский увел за границу часть выделенных НБУ кредитов, а потом, когда у банка стали возникать системные проблемы, по решению НБУ (декабрь 2016 года) Приват-банк был национализирован, а по сути, выкуплен у Коломойского и его партнеров. И теперь он стал государственным. А значит, и все его долги, обязательства и прочие проблемы тоже перешли государству.

С декабря 2016 года государство оказалось владельцем половины банковской сферы страны, которая раньше находилась в частных руках без государственных обязательств.

Здание Национального банка Украины. Архивное фото
© Фото: Аккаунт Национального банка Украины в сети Facebook
Депутат Рады выступил за полную проверку деятельности руководства Нацбанка

По словам украинского экономического эксперта Всеволода Степанюка, "это непрофессиональные действия, которые граничат, очевидно, с какой-то преступной деятельностью. Многие эксперты подчеркивают непрофессионализм НБУ. И это уже не новость, и об этом говорят все, даже на улице", — заявил он РИА Новости Украина.

Другой эксперт в банковской сфере Украины — управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, прямо назвал такие действия НБУ "дерибаном", который происходил под видом ликвидации малых и средних банков. Просто за вывод из них средств за границу кто-то (а это и выясняют сейчас правоохранители) получал соответствующие откаты.

Кому и как "поможет заграница"

Теперь вернемся к миллиарду, обещанному МВФ Украине.

При всех постоянных нападках на главу Нацбанка были и те, кто ее поддерживал. Это президент Порошенко, в интересах которого Гонтарева действовала все эти три года, и Международный валютный фонд.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Украина надеется получить от МВФ $4,5 млрд до конца года

"МВФ всегда выдвигает достаточно кабальные для кредитуемой им страны требования, — утверждает Арбузов. — Но задача Нацбанка — соотносить эти требования с реальными возможностями государства и населения, контролировать финансовую деятельность правительства, а в некоторых случаях и корректировать ее. Во всяком случае, как правило, Нацбаники, работающие с МВФ, всегда стремились и, главное, добивались смягчения требований Фонда по отношению к гражданам", — утверждает Арбузов, ссылаясь в том числе и на свой опыт.

Однако, по мнению Арбузова, ни НБУ, ни сама Гонтарева ничего в этом направлении не делали и, по сути, проводили соглашательскую политику с МВФ. В результате тарифы за коммуналку на Украине стали приравнены к средней зарплате, сами зарплаты упали до самой низкой в Европе отметки, а инфляция за три года составила 300%.

Рано или поздно за все эти проблемы с кого-то надо будет спросить. И спросят в первую очередь с Гонтаревой.

И момент этот уже близок. В конце минувшей недели Национальное антикоррупционное бюро Украины, независимое ни от президента, ни от Генерального прокурора страны, провело в кабинетах руководителей НБУ обыски и выемки документов.

И тогда же Гонтарева сообщила, что уже подыскивает кандидатов вместо себя на должность главы Нацбанка. Что устала и что хочет отдохнуть вдали от родины.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена