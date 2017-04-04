Что заставляет главу Нацбанка Украины уйти с поста и уехать из страны

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В администрации президента Украины, как утверждают источники РИА Новости, запускают механизм отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и усиленно ищут ей замену.

Старт этой отставке был дан в понедельник, 3 апреля, когда МВФ принял решение о выделении одного миллиарда долларов Украине. Сами эти деньги уже не спасут Украину от экономического краха и пойдут на погашение долгов самой Украины перед МВФ.

Глава Нацбанка тоже не скрывает своего желания не просто уйти с должности главного банкира страны, но и вообще выехать за границу, как она утверждает, на длительный отдых с семьей. Однако этот отдых похож все же на бегство. И вот почему.

Транш, которого очень ждали

Транш МВФ, судьба которого окончательно решилась в понедельник, подписывали три человека — президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

При этом судьба Гонтаревой напрямую с этим траншем переплетена. Во-первых, потому что деятельность руководителя финансового регулятора вообще связана с кредитами МВФ, а, во-вторых, потому что именно к этим кредитам привязаны золотовалютные запасы Украины, за которые Гонтарева отвечает перед страной и президентом.

Здесь ситуация следующая. Президент со слов Гонтаревой заявляет, что эти запасы составляют 15,5 миллирда долларов. А эксперты говорят, что их на самом деле два миллиарда. Остальные — не собственные средства Украины, а заемные, в основном того же МВФ. При этом предыдущая команда НБУ оставила Гонтаревой и ее команде шесть миллиардов. А куда же делись еще четыре миллиарда долларов?

Оказывается, они ушли на погашение долгов Украины, возникших вследствие ошибок и некомпетентности НБУ и его руководителя.

Как личный банкир Порошенко стал главным банкиром страны

Началось все 19 июня 2014 года, когда только что вступивший в должность президента Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде Валерию Гонтареву на должность главы Нацбанка.

Порошенко и инвестбанкира Гонтареву связывали давние деловые отношения. Через компанию Валерии Гонтаревой "Инвестиционный капитал Украины", а также под поручительство этой компании Порошенко привлекал финансы на развитие своих предприятий. Поэтому, став президентом, Порошенко сразу определился и с фигурой главы Нацбанка Украины.

А вот дальше начались чудеса. Гонтарева сразу решила провести сокращения 80% персонала НБУ. Возможно, штаты этого главного государственного финансового учреждения страны действительно были раздуты предыдущей администрацией. Но экспертов по финансовым рынкам смущало то, что под кадровый каток Гонтаревой попали опытные специалисты, которые пережили и Кучму, и Ющенко, и Януковича, поскольку это банковское учреждение до Гонтаревой всегда было далеким от политических страстей.

"В результате этих непродуманных и необъяснимых действий из Нацбанка Украины были уволены настоящие специалисты, знатоки своего дела, разбиравшиеся в макро- и микроэкономике", — утверждает бывший глава Нацбанка Украины и бывший премьер страны Сергей Арбузов.

В 2014 году Гонтарева отчиталась о сокращении 963 человек, а в июне 2016-го сообщила, что за время ее руководства Нацбанк сократил свой штат на шесть тысяч человек — то есть на 80%.

Очередь дошла и до банков

Избавившись от специалистов, Нацбанк взялся и за сокращение самой банковской сферы страны.

"За три года банковский сектор Украины сократился на 50%. Вместо поддержки и регулирования Нацбанк Украины подвергал банкротству мелкие и средние банки страны", — утверждает Арбузов.

По его словам, это прежде всего ударило не столько по владельцам банков, сколько по вкладчикам, простым гражданам, которые на Украине являются главными инвесторами государства и промышленности.

Вкладчики вышли на улицы. В конце 2016 года несколько тысяч из них пару суток пикетировали здание Нацбанка. Ожидалось, что 50 тысяч выйдет в ноябре на улицы Киева с требованиями к НБУ вернуть утраченные вклады. И тогда в экстренном порядке Верховная рада приняла специальный закон о компенсации вкладов (но не сразу, а частями в течение определенного времени), а Порошенко буквально в течение часа после решения парламента этот закон подписал.

Вкладчиков успокоили.

"Теперь вместо закрытых и разоренных Гонтаревой банков вкладчики должны получить свои сбережения из Фонда гарантирования вкладов — а это сотни миллиардов гривен, обязательства по которому перешли теперь к государству", — утверждает Арбузов.

"Это был просто банальный дерибан"

Еще одно дело, которому Валерия Гонтарева посвятила свою деятельность как глава Нацбанка Украины, — выдавить из сферы банковских услуг украинского олигарха и конкурента Порошенко Игоря Коломойского.

Коломойскому и нескольким его партнерам принадлежал крупнейший на Украине Приват-банк, который составлял около четверти всей банковской системы страны. По основным показателям он превосходил остальные банки Украины.

"Коломойский и раньше постоянно шантажировал государство проблемами своего банка, — вспоминает Арбузов. — Приходил и к нам за кредитами для рефинансирования. Мы понимали, что самый большой (по суммам вкладов и количеству вкладчиков. — Прим. ред.) банк Украины надо поддерживать, и кредиты ему давали. Но и спрашивали, контролировали их использование", — рассказал Арбузов в интервью РИА Новости.

А вот при Гонтаревой все пошло иначе. Во-первых, Коломойский увел за границу часть выделенных НБУ кредитов, а потом, когда у банка стали возникать системные проблемы, по решению НБУ (декабрь 2016 года) Приват-банк был национализирован, а по сути, выкуплен у Коломойского и его партнеров. И теперь он стал государственным. А значит, и все его долги, обязательства и прочие проблемы тоже перешли государству.

С декабря 2016 года государство оказалось владельцем половины банковской сферы страны, которая раньше находилась в частных руках без государственных обязательств.

По словам украинского экономического эксперта Всеволода Степанюка, "это непрофессиональные действия, которые граничат, очевидно, с какой-то преступной деятельностью. Многие эксперты подчеркивают непрофессионализм НБУ. И это уже не новость, и об этом говорят все, даже на улице", — заявил он РИА Новости Украина.

Другой эксперт в банковской сфере Украины — управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, прямо назвал такие действия НБУ "дерибаном", который происходил под видом ликвидации малых и средних банков. Просто за вывод из них средств за границу кто-то (а это и выясняют сейчас правоохранители) получал соответствующие откаты.

Кому и как "поможет заграница"

Теперь вернемся к миллиарду, обещанному МВФ Украине.

При всех постоянных нападках на главу Нацбанка были и те, кто ее поддерживал. Это президент Порошенко, в интересах которого Гонтарева действовала все эти три года, и Международный валютный фонд.

"МВФ всегда выдвигает достаточно кабальные для кредитуемой им страны требования, — утверждает Арбузов. — Но задача Нацбанка — соотносить эти требования с реальными возможностями государства и населения, контролировать финансовую деятельность правительства, а в некоторых случаях и корректировать ее. Во всяком случае, как правило, Нацбаники, работающие с МВФ, всегда стремились и, главное, добивались смягчения требований Фонда по отношению к гражданам", — утверждает Арбузов, ссылаясь в том числе и на свой опыт.

Однако, по мнению Арбузова, ни НБУ, ни сама Гонтарева ничего в этом направлении не делали и, по сути, проводили соглашательскую политику с МВФ. В результате тарифы за коммуналку на Украине стали приравнены к средней зарплате, сами зарплаты упали до самой низкой в Европе отметки, а инфляция за три года составила 300%.

Рано или поздно за все эти проблемы с кого-то надо будет спросить. И спросят в первую очередь с Гонтаревой.

И момент этот уже близок. В конце минувшей недели Национальное антикоррупционное бюро Украины, независимое ни от президента, ни от Генерального прокурора страны, провело в кабинетах руководителей НБУ обыски и выемки документов.

И тогда же Гонтарева сообщила, что уже подыскивает кандидатов вместо себя на должность главы Нацбанка. Что устала и что хочет отдохнуть вдали от родины.