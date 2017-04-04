МИД: в Москве не считают действия НАТО в Восточной Европе оборонительными

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Заявления о том, что действия НАТО в Восточной Европе и Прибалтике носят оборонительный характер, не соответствуют действительности, говорится в комментарии МИД РФ.

"Не могли не обратить внимание на интервью замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер, размещенное газетой "Коммерсант" 3 апреля под сомнительным заголовком-цитатой: "У НАТО не было планов усиления восточных рубежей до того, что произошло на Украине". Подобным утверждением высокопоставленная представитель альянса фактически игнорирует факт стремительного расширения НАТО на Восток непосредственно после распада Советского Союза, т.е. задолго до недавнего государственного переворота в Киеве, а своими последующими заявлениями вносит сумбур в трактовку происходящих в настоящее время вблизи российских границ событий. В частности, говорится, будто все усилия натовцев в странах Восточной Европы и Прибалтике носят "неугрожающий оборонительный и пропорциональный характер". На самом деле, это не соответствует действительности", — говорится в комментарии.

Комментарий размещен в разделе "Публикации и опровержения" на сайте МИД России.