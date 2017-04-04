Парламент Приднестровья попросил Россию признать документы республики

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики после слушаний во вторник принял резолюцию, в которой просит РФ признать документы, выдаваемые в ПМР.

"Результатом сегодняшних слушаний является итоговая резолюция, где мы обращаемся к РФ с предложением признать документы, которые выдаются Приднестровской Молдавской республикой", — сказал журналистам спикер парламента Александр Щерба.

По его словам, в документе отмечается необходимость проинформировать руководство РФ о ситуации в связи с подготовкой установки совместного молдавско-украинского погранпоста в Кучурганах, а также о "политически мотивированном выдавливании ЗАО "Молдавская ГРЭС (актива ОАО РАО "ЕЭС России") с энергетического рынка Молдовы".

По мнению спикера, Приднестровье нуждается в "отеческой помощи" России. "Мы готовы выстоять против всех видов политического, экономического давления, но в этой связи мы понимаем, что без отеческой помощи, без понимания и участия страны-гаранта, страны, куда мы свободно хотим войти, без участия РФ против этих вызовов времени не выстоять", — добавил Щерба.

В парламенте ПМР в слушаниях на тему "О современной политике Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих в Приднестровье" приняли участие депутаты Госдумы РФ Артем Туров и Алексей Силанов.