Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Петербурге

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Огни на главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне — погаснут ночью во вторник в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга, заявила мэр города Анн Идальго.

"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге", — написала Идальго в своем Twitter.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.