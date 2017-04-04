Турция осудила референдум в Киркуке о независимости Иракского Курдистана

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара выступает против проведения референдума в иракской провинции Киркук о независимости Иракского Курдистана, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее во вторник телеканал Al Sumaria сообщил, что Совет иракской провинции Киркук проголосовал за проведение в провинции референдума о независимости Иракского Курдистана. Решение были принято большинством голосовавших, арабы и туркмены бойкотировали голосование. Ранее иракский курдский канал Rudaw сообщил, что иракские курды договорились провести референдум о независимости в 2017 году.

"В принятии этого решения не участвовали арабы и туркмены. У мэрии Киркука нет полномочий проводить референдум. В этот сложный период подобные шаги, предпринимаемые с плохими намерениями, несут риск для будущего Ирака. Мы открыто это говорим, что эта авантюра не принесет блага ни региональному руководству, ни Ираку в целом", — цитирует заявление Чавушоглу газета Milliyet.