В Европарламент внесли поправку, блокирующую "безвиз" для Украины

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Европарламента от правоконсервативной фракции "Европа за свободу и прямую демократию" зарегистрировали поправку, которая может заблокировать принятие резолюции по безвизовому режиму для Украины, сообщает "Укринформ".

По данным информагентства, авторами инициативы стали парламентарии из Великобритании, Германии и Швеции. Дебаты по поводу безвизового режима начнутся 5 апреля, а уже 6-го числа будет принята соответствующая резолюция.

Согласно регламенту, законопроекту предстоит пройти утверждение в Совете ЕС. Документ вступит в силу на 20 день после публикации.