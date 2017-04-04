В Мосуле ликвидировали одного из главарей ИГ*

МОСУЛ, 4 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские силовики ликвидировали в Мосуле одного из главарей террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ), известного по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, предположительно, гражданина РФ. Об этом РИА Новости заявили в федеральной полиции Ирака.

Как заявляют силовики, боевик был уничтожен в одном из командных пунктов террористов, расположенных на территории района, известного как "старый город" в Мосуле.

"Точным огнем артиллерии при помощи дронов были уничтожены два лидера ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ – ред.), среди них командир, известный по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, а также шестеро его помощников", — сказал РИА Новости советник главы федеральной полиции Ирака Абдуррахман аль-Абидин.

По его словам, силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, однако "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Основные усилия иракские силовики в настоящий момент сконцентрировали на попытках войти в районы Старого города. На некоторых направлениях силам безопасности удалось на несколько сотен метров углубиться в старинные кварталы с их узкими улочками и лабиринтами, что делает невозможным использование бронированной техники для прикрытия наступающей пехоты. Террористы ИГ заминировали подходы к этой части города и оказывают яростное сопротивление, разместив на крышах домов десятки снайперов, а также используют начиненные взрывчаткой автомобили. По словам собеседника агентства, силовики "в отдельных местах ежедневно продвигаются на расстояние до пятидесяти — ста метров".

*Террористическая организация, запрещенная в России