Молдавия должна определиться, куда она идет, заявил глава Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал власти Молдавии определиться с направлением движения своей страны, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС. Премьер Молдавии Павел Филип считает, что меморандум не имеет юридической силы, "потому что Молдавия — парламентская республика… президент имеет право подписывать и заключать соглашения, но оно должно быть ратифицировано парламентом". Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Павел Филип — член Демократической партии Молдавии, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.

"Молдова должна определиться, куда она все-таки идет. Пусть эта позиция будет для нас неприемлема, но она будет понятна и прозрачна, будет понятно, о чем мы говорим", — сказал Красносельский во вторник в ходе парламентских слушаний.

Он полагает, что в Молдавии нет консолидации, нет общей идеи. По его словам, президент Молдавии говорит об одной форме решения проблем, премьер-министр выступает за вторую, спикер молдавского парламента – за третью.

Приднестровский лидер считает, что, в отличие от Кишинева, позиция официального Тирасполя понятна. "В разговоре со всеми посредниками и наблюдателями в формате "5+2" я всегда довожу позицию Приднестровской Молдавской республики – это независимость республики с последующим воссоединением с Великой Россией", — подчеркнул Красносельский.

По его словам, это позиция народа, президента, депутатов всех уровней, правительства. "Эта позиция консолидирует все приднестровское общество. Да, она может не нравиться, но она прозрачна и понятна", — отметил глава ПМР.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.