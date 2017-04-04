Украинцы раскритиковали солиста "Океана Эльзы" за соболезнования России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук подвергся нападкам украинских интернет-пользователей после того, как выразил соболезнования России в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

"Ужасная новость из Питера… Искренние соболезнования семьям погибшим от взрыва в метро!" — написал он в своем аккаунте Twitter.

Ужасная новость из Питера… Искренние соболезнования семьям погибшим от взрыва в метро! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 3 апреля 2017 г.

Часть украинских пользователей раскритиковали сообщение музыканта за то, что он сочувствует "стране-агрессору", и ответили на твит оскорблениями. Наиболее сдержанные оппоненты посоветовали Вакарчуку "помолчать". Кроме того, недовольство вызвало и то, что певец написал твит по-русски.

Однако нашлось немало тех, кто не согласился с "критиками" и поддержал музыканта, отметив, что вне зависимости от политической ситуации нужно оставаться человеком.

"Удивили комментарии. Как вообще можно радоваться смерти простых людей?" — написал пользователь Ost-up‏.

@s_vakarchuk Какие же вы бессердечные люди. И когда же поймёте, что Петербуржцы и власти РФ — никак несвязанные друг с другом люди. Спасибо, Святослав. — Elizaveta Rebry (@ElizavetaRebry) 3 апреля 2017 г.

"Спасибо за эти слова. Значит, хотя бы в Вас не ошиблась. Оставайтесь человеком и не прогибайтесь "под изменчивый мир", — отметила пользователь соцсети.