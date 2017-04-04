Посольство Катара осудило взрыв в петербургском метро
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Катара в Москве осудило взрыв в петербургском метро, жертвами которого стали 14 человек.
"Посольство осуждает данный преступный террористический акт, направленный против мирных граждан, и выражает свое сочувствие и слова поддержки российскому народу в этот тяжелый и болезненный период", — говорится в заявлении катарской дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Случившееся, как подчеркивается в документе, доказало всему миру, что терроризм "не имеет ни религии, ни родины, представляя опасность всем народам". "Необходимо сплотить усилия для борьбы с терроризмом, сохранения жизни и обеспечения безопасности людей. Ведь тот, кто убивает хоть одного невинного человека, убивает все человечество", — указали в катарской дипмиссии.
Посольство также выразило правительству и народу РФ "глубокие соболезнования в связи с жертвами, безвинно погибшими и пострадавшими в петербургском метро в понедельник".
Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
Днем 3 марта в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в вагоне прогремел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.