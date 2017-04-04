Посольство Катара осудило взрыв в петербургском метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (359)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Катара в Москве осудило взрыв в петербургском метро, жертвами которого стали 14 человек.

"Посольство осуждает данный преступный террористический акт, направленный против мирных граждан, и выражает свое сочувствие и слова поддержки российскому народу в этот тяжелый и болезненный период", — говорится в заявлении катарской дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Случившееся, как подчеркивается в документе, доказало всему миру, что терроризм "не имеет ни религии, ни родины, представляя опасность всем народам". "Необходимо сплотить усилия для борьбы с терроризмом, сохранения жизни и обеспечения безопасности людей. Ведь тот, кто убивает хоть одного невинного человека, убивает все человечество", — указали в катарской дипмиссии.

Посольство также выразило правительству и народу РФ "глубокие соболезнования в связи с жертвами, безвинно погибшими и пострадавшими в петербургском метро в понедельник".

Днем 3 марта в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в вагоне прогремел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.