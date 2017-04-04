Путин провел телефонный разговор с премьером Японии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре подтвердили готовность сотрудничать в борьбе с террором и обсудили возможность личных контактов на ближайшую перспективу, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Синдзо Абэ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге и просил передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Премьер-министр Японии обратил внимание, что он сделал на этот счет специальное публичное заявление, в котором подчеркнул солидарность с российским народом, отметил необходимость более активных усилий мирового сообщества по противодействию терроризму и экстремизму", — говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая личные контакты в ближайшей перспективе. Разговор состоялся по инициативе японской стороны.