Милонов заявил, что Киев должен закрыть въезд всем здравомыслящим людям

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Нынешним властям Украины стоит закрыть въезд в страну всем здравомыслящим людям планеты, для которых государственный шовинизм является синонимом понятия "зло", заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия").

Ранее стало известно, что СБУ запретила Милонову въезд на Украину на три года из соображений национальной безопасности.

По словам депутата, ему лестно, что "украинские потешные спецслужбы" внесли его в список, в котором уже находятся уважаемые и выдающиеся соотечественники.

"Воспринимаю это как знак, что двигаюсь в правильном русле. От себя хочу посоветовать украинцам не останавливаться уже на достигнутом – нынешнее украинское государство должно закрыть въезд всем здравомыслящим людям планеты, для которых идеи Бандеры, нацизм и государственный шовинизм являются синонимом понятия "зло", — сказал Милонов.