Россия будет поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год до 2024 года

МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Белоруссия договорилась с Россией о возобновлении ежегодных поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн с текущего года до 2024 года включительно, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Возобновит (Россия — ред.) поставку нефти в Белоруссию в тех объемах, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 миллиона тонн в год. Такие объемы должны поставляться с нынешнего года и до 2024 года включительно", — сказал белорусский вице-премьер Семашко в эфире белорусского государственного канала "Беларусь 1".

При этом он отметил, что "до 2019 года включительно из этих 24 миллионов тонн нефти 18 миллионов будет направляться на переработку на НПЗ…, а 6 миллионов тонн будут "перетаможиваться". Вице-премьер не уточнил суть этого процесса, однако подчеркнул, что пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет Белоруссии.

"Поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся в прежних объемах (24 миллиона тонн в год — ред.) совсем скоро — не позже 13 апреля", — озвучила диктор детали в эфире телеканала. При этом заявлено, что с Белоруссии снято обязательство поставлять в Россию 1 миллион тонн нефтепродуктов в год (что было условием для беспошлинных поставок российской нефти), в основном речь идет о высокоактановом бензине, поставки которого в РФ в последнее время для Белоруссии были невыгодны.