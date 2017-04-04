Как один Порошенко трех прокуроров породил

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Любопытная коллизия сейчас разыгрывается в Киеве. При действующем Генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко вполне возможна ситуация, когда одновременно в стране будет целых три генпрокурора. Все трое будут получать зарплату, и при этом все это будет по закону.

Правда, три генпрокурора вряд ли уживутся в одном кабинете. И что с ними тремя будет делать президент Петр Порошенко?

Как дважды войти в одну и ту же прокурорскую реку

Генпрокурором Украины Юрий Луценко стал год назад. И не просто так стал. А за два миллиона долларов, как утверждает бежавший за границу депутат Верховной рады Александр Онищенко.

По словам Онищенко, именно такую сумму президент Петр Порошенко заплатил украинским парламентариям через самого же Онищенко за назначение Луценко генпрокурором. Беглый депутат утверждает, что, во-первых, все переговоры относительно этого транша записал на диктофон, и, во вторых, что аудиозаписи передал в заинтересованные органы США. Сам Порошенко по этому поводу хранит молчание, хотя своих переговорщиков к Онищенко направлял. Онищенко переговоры с ними тоже записал и передал туда же.

Теперь в этой истории появилась новая глава. На прошлой неделе бывший (до Луценко) генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что подает иск на Верховную раду и президента Украины Петра Порошенко в связи с его, Шокина, незаконным увольнением.

По словам Шокина, в указе президента Украины Петра Порошенко сказано, что увольнение с должности происходило по его заявлению. С того момента прошел ровно год (дело было 3 апреля 2016 года), и Шокин вдруг вспомнил, что никакого заявления на имя президента не писал. И поэтому требует отмены указа и восстановления в должности.

Узнав об этом, еще один бывший генпрокурор — Олег Махницкий, также в свое время уволенный Петром Порошенко, — заявил, что тоже подаст иск о восстановлении в должности. Если суды Украины (что вполне возможно, но об этом ниже) удовлетворят иски Шокина и Махницкого, то на Украине вместе с нынешним Юрием Луценко будет сразу три генеральных прокурора.

Три в одном

Двух одновременно действующих генпрокуроров Украина уже видела. В 2007 году при генпрокуроре Александре Медведько восстановился по суду предыдущий — Святослав Пискун. Пискун потом стал депутатом и потому перестал быть генпрокурором.

Но нынешняя история представляется куда более интересной. И прежде всего благодаря личностям трех генеральных прокуроров.

Махницкий стал генпрокурором в результате открытого голосования на Майдане 22 февраля 2014 года. Участники переворота проголосовали тогда за него как за члена партии "Свобода", победившей на Майдане. И только после этого подконтрольная в тот момент участникам переворота Верховная рада утвердила Махницкого.

Эта не вполне законная процедура не могла стать основанием для его увольнения (и не стала). Тогда все правительство так назначалось. Арсений Яценюк, например, так же стал премьером, а Арсен Аваков — министром внутренних дел.

В бытность Махницкого генпрокурором из дел о расстрелах на Майдане каким-то образом исчезли многие вещдоки, которые могли вывести следствие на истинных организаторов и участников кровавых событий.

Теперь о Шокине. В бытность его генеральным прокурором (с февраля 2015 по апрель 2016 года) в органах прокуратуры Украины орудовала группа сотрудников, которая брала взятки бриллиантами. Их потом обнаружил заместитель Шокина Давид Сакварелидзе, когда проводил операцию по очищению рядов от коррупционеров.

Вернувшись тогда досрочно из отпуска, Шокин заявил, что все это неправда, а бриллианты вообще были маленькие, даже и не бриллианты вовсе, а так, бриллиантовая пыль. Стоит ли, мол, такую мелочь считать. И наказал не коррупционеров, а своего зама Сакварелидзе, отправив его прокурором в Одесскую область.

Но это не понравилось тогдашней администрации президента США, и по настоянию бывшего вице-президента Джозефа Байдена Шокина с должности убрали. Как теперь доказывает Шокин, незаконно. Администрация в США сменилась — и теперь Шокин намерен вернуться в Генпрокуратуру через суд.

И все же среди этой троицы самый интересный персонаж — Юрий Луценко.

© РИА Новости. Стрингер Перейти в фотобанк Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Святошинского районного суда Киева по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года

Во-первых, он не имеет юридического образования. Чтобы его назначить на эту должность, Верховная рада даже внесла изменения в закон о Генпрокуратуре — теперь генпрокурором на Украине может быть человек без профильного образования и опыта работы.

А, во-вторых, Луценко провел полтора года в колонии за растрату государственных средств в особо крупных размерах. И здесь Верховная рада тоже пошла Луценко навстречу и признала его осуждение актом политического преследования, а полученную им судимость досрочно погасила.

Когда в отечестве нет пророков, наступает время прокуроров

И что теперь делать Порошенко с тремя генеральными прокурорами?

С Махницким все понятно. Если он будет настойчив, ему и его партии "Свобода" вспомнят, что именно из окон гостиницы "Украина", в которой жили "свободовцы", расстреливали защитников Майдана и правоохранителей. Такое уголовное дело есть в нынешней Генеральной прокуратуре, возбуждено оно было в сентябре 2015 года, а теперь лежит в дальнем ящике.

Шокин же вполне может вернуться в свой кабинет. Нынешней администрации президента США теперь явно не до него. И Порошенко вместе со своим кумом Шокиным это хорошо понимают. Потому и нашли способ его реинкарнации. Мол, все по решению суда.

Но и Луценко вряд ли пропадет. На днях истекает годовой иммунитет правительства Владимира Гройсмана, в течение которого Верховная рада не имела права вмешиваться в кадровые назначения и действия исполнительной власти. И есть подозрение, что на место Гройсмана, который далеко не всегда поддерживал Порошенко и иногда имел свое мнение, будет назначен Юрий Луценко.