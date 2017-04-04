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В мире

Как один Порошенко трех прокуроров породил

16:3004.04.2017
(обновлено: 17:31 04.04.2017)
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Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo/ Matthias Balk

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Любопытная коллизия сейчас разыгрывается в Киеве. При действующем Генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко вполне возможна ситуация, когда одновременно в стране будет целых три генпрокурора. Все трое будут получать зарплату, и при этом все это будет по закону.

Правда, три генпрокурора вряд ли уживутся в одном кабинете. И что с ними тремя будет делать президент Петр Порошенко?

Как дважды войти в одну и ту же прокурорскую реку

Генпрокурором Украины Юрий Луценко стал год назад. И не просто так стал. А за два миллиона долларов, как утверждает бежавший за границу депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Виктор Шокин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Маркив
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Экс-генпрокурор Украины Шокин пытается восстановиться в должности через суд
По словам Онищенко, именно такую сумму президент Петр Порошенко заплатил украинским парламентариям через самого же Онищенко за назначение Луценко генпрокурором. Беглый депутат утверждает, что, во-первых, все переговоры относительно этого транша записал на диктофон, и, во вторых, что аудиозаписи передал в заинтересованные органы США. Сам Порошенко по этому поводу хранит молчание, хотя своих переговорщиков к Онищенко направлял. Онищенко переговоры с ними тоже записал и передал туда же.

Теперь в этой истории появилась новая глава. На прошлой неделе бывший (до Луценко) генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что подает иск на Верховную раду и президента Украины Петра Порошенко в связи с его, Шокина, незаконным увольнением.

© РИА Новости. Михаил Маркив
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Петр Порошенко и Виктор Шокин на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото

По словам Шокина, в указе президента Украины Петра Порошенко сказано, что увольнение с должности происходило по его заявлению. С того момента прошел ровно год (дело было 3 апреля 2016 года), и Шокин вдруг вспомнил, что никакого заявления на имя президента не писал. И поэтому требует отмены указа и восстановления в должности.

Узнав об этом, еще один бывший генпрокурор — Олег Махницкий, также в свое время уволенный Петром Порошенко, — заявил, что тоже подаст иск о восстановлении в должности. Если суды Украины (что вполне возможно, но об этом ниже) удовлетворят иски Шокина и Махницкого, то на Украине вместе с нынешним Юрием Луценко будет сразу три генеральных прокурора.

Три в одном

Двух одновременно действующих генпрокуроров Украина уже видела. В 2007 году при генпрокуроре Александре Медведько восстановился по суду предыдущий — Святослав Пискун. Пискун потом стал депутатом и потому перестал быть генпрокурором.

Виктор Шокин выступает во время заседания Верховной рады Украины
© РИА Новости. Михаил Маркив
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Биография Виктора Шокина
Но нынешняя история представляется куда более интересной. И прежде всего благодаря личностям трех генеральных прокуроров.

Махницкий стал генпрокурором в результате открытого голосования на Майдане 22 февраля 2014 года. Участники переворота проголосовали тогда за него как за члена партии "Свобода", победившей на Майдане. И только после этого подконтрольная в тот момент участникам переворота Верховная рада утвердила Махницкого.

© РИА Новости. Александр Максименко
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Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махниций на пресс-конференции в Киеве. 2014 год

Эта не вполне законная процедура не могла стать основанием для его увольнения (и не стала). Тогда все правительство так назначалось. Арсений Яценюк, например, так же стал премьером, а Арсен Аваков — министром внутренних дел.

В бытность Махницкого генпрокурором из дел о расстрелах на Майдане каким-то образом исчезли многие вещдоки, которые могли вывести следствие на истинных организаторов и участников кровавых событий.

Теперь о Шокине. В бытность его генеральным прокурором (с февраля 2015 по апрель 2016 года) в органах прокуратуры Украины орудовала группа сотрудников, которая брала взятки бриллиантами. Их потом обнаружил заместитель Шокина Давид Сакварелидзе, когда проводил операцию по очищению рядов от коррупционеров.

Олег Махницкий. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Василенко
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Генпрокуратура допросила бывшего и.о. генпрокурора Украины Махницкого
Вернувшись тогда досрочно из отпуска, Шокин заявил, что все это неправда, а бриллианты вообще были маленькие, даже и не бриллианты вовсе, а так, бриллиантовая пыль. Стоит ли, мол, такую мелочь считать. И наказал не коррупционеров, а своего зама Сакварелидзе, отправив его прокурором в Одесскую область.

Но это не понравилось тогдашней администрации президента США, и по настоянию бывшего вице-президента Джозефа Байдена Шокина с должности убрали. Как теперь доказывает Шокин, незаконно. Администрация в США сменилась — и теперь Шокин намерен вернуться в Генпрокуратуру через суд.

И все же среди этой троицы самый интересный персонаж — Юрий Луценко.

© РИА Новости. Стрингер
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Святошинского районного суда Киева по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года

Петр Порошенко и Юрий Луценко
© РИА Новости. Павел Паламарчук
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Кум королю. Генпрокурор Украины не хочет видеть себя в тюремной робе
Во-первых, он не имеет юридического образования. Чтобы его назначить на эту должность, Верховная рада даже внесла изменения в закон о Генпрокуратуре — теперь генпрокурором на Украине может быть человек без профильного образования и опыта работы.

А, во-вторых, Луценко провел полтора года в колонии за растрату государственных средств в особо крупных размерах. И здесь Верховная рада тоже пошла Луценко навстречу и признала его осуждение актом политического преследования, а полученную им судимость досрочно погасила.

Когда в отечестве нет пророков, наступает время прокуроров

И что теперь делать Порошенко с тремя генеральными прокурорами?

С Махницким все понятно. Если он будет настойчив, ему и его партии "Свобода" вспомнят, что именно из окон гостиницы "Украина", в которой жили "свободовцы", расстреливали защитников Майдана и правоохранителей. Такое уголовное дело есть в нынешней Генеральной прокуратуре, возбуждено оно было в сентябре 2015 года, а теперь лежит в дальнем ящике.

Председатель Блока Петра Порошенко Юрий Луценко. Архив
© РИА Новости. Павел Паламарчук
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Биография Юрия Луценко
Шокин же вполне может вернуться в свой кабинет. Нынешней администрации президента США теперь явно не до него. И Порошенко вместе со своим кумом Шокиным это хорошо понимают. Потому и нашли способ его реинкарнации. Мол, все по решению суда.

Но и Луценко вряд ли пропадет. На днях истекает годовой иммунитет правительства Владимира Гройсмана, в течение которого Верховная рада не имела права вмешиваться в кадровые назначения и действия исполнительной власти. И есть подозрение, что на место Гройсмана, который далеко не всегда поддерживал Порошенко и иногда имел свое мнение, будет назначен Юрий Луценко.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
curut
Говорят порошенко тоже три в киеве.
16:37
04.04.2017
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