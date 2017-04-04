В Гонконге за рекордные $71 млн продали розовый бриллиант Pink Star

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Редкий розовый бриллиант Pink Star ("Розовая звезда") был продан на торгах Sotheby's в Гонконге за 71,2 миллиона долларов, став самым дорогим драгоценным камнем в мире, пишет газета Telegraph.

Вес бриллианта составляет 59,6 карат. Он был вырезан из алмаза весом 132,5 карата корпорацией De Beers в Африке в 1999 году.

"Звезда" побила предыдущий рекорд, установленный Голубым бриллиантом Оппенгеймера (Oppenheimer Blue) весом 14,62 карата. Он был продан примерно за 57 миллионов долларов на аукционе Christie's в Женеве в мае прошлого года, став также самым дорогим лотом, когда-либо проданным на аукционе в Азии.