СБУ запретила Милонову въезд в страну

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила депутату Госдумы РФ Виталию Милонову въезд в страну сроком на три года из "соображений национальной безопасности", сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на СБУ сообщило, что Милонову запрещен въезд на Украину.

"Органами Службы безопасности Украины на основании статьи 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" указанному вами гражданину РФ (Милонову – ред.) запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года", — говорится в ответе СБУ на запрос агентства.

Согласно статье 13 вышеуказанного закона, въезд на Украину иностранцу или лицам без гражданства не разрешается в интересах обеспечения национальной безопасности страны или охраны общественного порядка. Основанием для запрета во въезде по закону также является нарушение иностранцем правил пересечения госграницы Украины.

Ранее Милонов заявлял, что считает новость о включении в украинский "черный список" сигналом правильного направления своей деятельности. По его словам, визит на Украину сейчас – это поездка в "Евросомали".

Милонов стал не первым российским политиком, которым запрещен въезд на Украину. В украинском "черном списке" целый ряд парламентариев, чиновников и деятелей культуры из РФ. Самым громким за последнее время стал скандал с запретом СБУ на въезд в страну российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой.