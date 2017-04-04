Путин, Меркель и Олланд отметили важность прекращения огня в Донбассе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре акцентировали важность обеспечения устойчивого режима прекращения огня на всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"При обсуждении текущей ситуации на Юго-Востоке Украины основное внимание было уделено необходимости обеспечения устойчивого режима прекращения огня на всей линии соприкосновения", — говорится в сообщении.

Акцентирована также важность соблюдения сторонами внутриукраинского конфликта объявленного с 1 апреля минской Контактной группой пасхального перемирия, а также других договоренностей по деэскалации обстановки. Прежде всего имеется в виду отвод тяжелого вооружения и разведение сил и средств сторон, в частности, в Станице Луганская.