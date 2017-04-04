Путин заявил о необходимости скорейшего снятия Киевом блокады Донбасса

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом вновь заявил о необходимости скорейшего снятия Киевом блокады Донбасса, как это предусмотрено минскими соглашениями, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отдельно затрагивалась сложная гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины. В.В. Путин вновь акцентировал необходимость скорейшего снятия Киевом блокады региона и принятия безотлагательных мер по решению социально-экономических проблем населения Донбасса, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены также некоторые вопросы, связанные с деятельностью на Украине СММ ОБСЕ.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Позднее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.