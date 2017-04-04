ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские силовики стягивают бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"По данным нашей разведки, противник использует режим прекращения огня с нашей стороны для укрепления своих передовых позиций и стягивания бронетехники к линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Зайцево, Кирово и Новгородское отмечено проведение инженерных работ по дооборудованию занимаемых позиций и выполнение мероприятий маскировки бронетехники", — заявил Басурин.