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В мире

Британские парламентарии недовольны уровнем подготовки Мэй к Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (67)
14:3604.04.2017
(обновлено: 14:37 04.04.2017)
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Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Dunham

ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости, Мария Табак. Межпартийный комитет британского парламента по Brexit выразил обеспокоенность тем, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недостаточно, по их мнению, продумала действия на случай выхода из ЕС без достигнутого соглашения о будущих отношениях с объединением.

Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине. Архивное фото
© AP Photo/ Odd Andersen
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На прошлой неделе Мэй официально уведомила Брюссель о выходе Великобритании из ЕС. Она настаивает на том, что работа над соглашениями об условиях выхода из ЕС и о будущих отношениях должна вестись одновременно, однако многие лидеры ЕС считают, что сначала нужно согласовать условия выхода. Мэй настаивает, что Великобритания выйдет из ЕС даже в том случае, если соглашения о будущих отношениях у нее не будет, хотя это будет означать возвращение к тарифам ВТО, и что "отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение". Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

"Правительство заявляло, что скорей просто уйдет, чем согласится на плохое соглашение, но пока что не объяснило, какие именно условия будут хуже для Великобритании, чем отсутствие соглашения", — говорится в докладе комитета.

Депутаты указали на то, что правительство должно тщательно проанализировать экономические, юридические и прочие последствия возможного отсутствия торгового соглашения, а также озвучить планируемые меры по "минимизации негативных последствий такого исхода".

"Должен быть проведен анализ. Потому что в отсутствие со стороны правительства объяснений, какие смягчающие меры будут приняты в случае такого исхода, заявления, что "отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение", ничем не подкреплены", — отметил, представляя доклад, глава комитета по Brexit Хилари Бенн.

© РИА Новости. Алекс Макнотон
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В докладе говорится о необходимости предоставления парламенту права провести голосование по дальнейшим шагам в том случае, если соглашения о будущих отношениях с ЕС не будет. Парламентарии также указали на то, что вопрос о статусе европейцев, живущих в Великобритании, не может остаться нерешенным до завершения переговоров, а новые правила контроля миграции не должны наносить вред экономике.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, комментируя доклад, согласился с парламентариями в том, что правительство должно проанализировать все возможные сценарии развития событий, и заявил, что кабмин этим занимается. "Но мы также хотим ясно дать понять, что отсутствие соглашения – это не то, чего мы хотим или ждем, но что это лучше, чем соглашение, задача которого – "наказать" Великобританию", — отметил он.

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