Порошенко утверждает, что ЕС готов продлить санкции против России

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что страны Европы готовы продлить санкции против России.

"Я благодарен нашим европейским партнерам, что в случае, если Россия не продемонстрирует свою готовность прекратить огонь, свою готовность реализовать пакет по безопасности, наши партнеры готовы продемонстрировать продолжение санкций против Российской Федерации как эффективный механизм мотивации Российской Федерации соблюдать взятые на себя обязательства во время подписания минских соглашений", — заявил Порошенко во вторник в Риге, говоря о своем вчерашнем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Брифинг Порошенко транслировал телеканала "112 Украина".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.